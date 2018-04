Die Bundesregierung rechnet nicht damit, dass Deutschland weiterhin von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen wird.

Man müsse davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kämen, hieß es aus Regierungskreisen vor dem heutigen Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Washington. Sie reist im Laufe des Nachmittags ab. Bei ihrem Treffen mit US-Präsident Trump soll neben den Zöllen auch das Atomabkommen mit dem Iran zur Sprache kommen. Merkel werde dafür werben, dass die USA nicht aus dem Vertrag ausstiegen, hieß es im Kanzleramt.



Merkel ist der zweite hochrangige politische Gast aus der EU innerhalb weniger Tage. Gestern hatte der französische Präsident Macron seinen Staatsbesuch in Washington beendet.



Der Politologe Andrew Denison sagte im Deutschlandfunk, wenn Frankreich und Deutschland zusammenstünden und international Verantwortung übernähmen, dürfte das auch US-Präsident Trump beeindrucken (Audiolink). Gleichzeitig seien die Ergebnisse solcher Treffen immer auch von gegenseitigen Zugeständnissen abhängig. Insofern seien erfolgreiche Gespräche zwischen Trump und Merkel auch im Hinblick auf die Handelszölle durchaus möglich.

