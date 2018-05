Die EU-Kommission hat nach der Verhängung von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium baldige Gegenmaßnahmen angekündigt.

Kommissionspräsident Juncker sagte in Brüssel, es sei ein schlechter Tag für den Welthandel. Innerhalb der nächsten Stunden werde Brüssel antworten. Handelskommissarin Malmström erklärte, die EU werde außerdem den Konfliktlösungs-Mechanismus der Welthandelsorganisation anrufen. - Deutsche Wirtschaftsverbände warnten vor einer Spirale des Protektionismus und forderten die EU auf, selbstbewusst zu reagieren.



US-Handelsminister Ross hatte zuvor in Washington mitgeteilt, dass die Zölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von zehn Prozent ab morgen auch für die EU sowie für Kanada und Mexiko gelten. Die Länder waren vorläufig von den Strafzöllen befreit worden. Auch Mexiko kündigte im Gegenzug bereits eigene Importzölle auf bestimmte US-Produkte an.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.