Die EU-Kommission bereitet sich weiter darauf vor, dass die USA die Europäische Union nicht von den Zöllen auf Stahl und Aluminium ausnehmen.

EU-Handelskommissarin Malmström sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Priorität habe zwar noch der Dialog. Wenn die EU aber nicht dauerhaft und bedingungslos von den Zöllen verschont bleibe, werde Europa zu Maßnahmen greifen. Man bereite eine dreifache Reaktion vor, die mit den Regeln der Welthandelsorganisation kompatibel sein werde. - Im Gespräch sind unter anderem Zölle auf US-Waren wie Whiskey oder Motorräder.



Die Ausnahmeregelung für die EU läuft Ende April ab. US-Präsident Trump hat auch nach Gesprächen mit dem französischen Staatschef Macron und Bundeskanzlerin Merkel in Washington bislang keine Verlängerung zugesagt. Unser Chefkorrespondent Stephan Detjen nannte die Gespräche in einem Kommentar einen Beleg dafür, an welchem Tiefpunkt die transatlantischen Beziehungen angekommen seien.

