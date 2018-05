In Peking beraten ranghohe Vertreter der USA und Chinas über eine Lösung des Handelsstreits.

Die US-Delegation wird von Handelsminister Ross angeführt, die der Volksrepublik von Vize-Regierungschef Liu He. Im Vorfeld der Unterredungen erklärte das chinesische Außenministerium, es sei nicht mit schnellen Lösungen zu rechnen. US-Präsident Trump will vor allem das hohe Handelsbilanzdefizit seines Landes mit China reduzieren. Das Weiße Haus wirft China aber auch Verstöße gegen Urheberrechte und Diebstahl von Technologie vor.



Der Konflikt zwischen beiden Ländern hatte sich vor Kurzem verschärft, nachdem die USA zunächst Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus China verhängten und mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar drohten. China kündigte Gegenmaßnahmen an.

