Der ifo-Wirtschaftsexperte Gabriel Felbermayr hält den Streit zwischen der EU und den USA über Strafzölle für "eine Art Stellvertreterkrieg".

US-Präsident Trump sei unzufrieden mit dem Welthandelssystem in seiner heutigen Form, weil es den amerikanischen Bewegungsraum deutlich einschränke, meinte Felbermayr im Deutschlandfunk. Die Amerikaner schafften die Barrieren, die vor 25 Jahren zwischen EU und USA ausgehandelt worden seien, jedoch nicht kooperativ aus der Welt. "Sie schieben eine Bedrohung ihrer nationalen Sicherheitsinteressen vor und versuchen, sich mit Strafzöllen Recht zu verschaffen", kritisierte der Leiter des Münchner ifo-Zentrums für Außenwirtschaft. Diese Verletzung der geltenden Regeln verfolge das Ziel, "die gesamte Welthandelsorganisation abzuschießen".



Felbermayr ist in seiner Untersuchung der Handelspraktiken zwischen der EU und den USA zu dem Ergebnis gekommen, dass die EU durchaus mehr Handelshemmnisse aufgebaut habe als die USA. "Die Zölle in Europa sind im Schnitt höher als die amerikanischen", sagte Felbermayr. Darüber herrsche in den USA sehr viel Frustration. Mit den gescheiterten TTIP-Verhandlungen hättem Europäer und Amerikaner aber gleichermaßen eine Chance vertan, Ungerechtigkeiten abzuschaffen, so Felbermayr.



Die Bundesregierung hat sich unterdessen pessimistisch gezeigt, dass der Handelsstreit mit den USA gelöst werden kann. Europastaatsminister Roth (SPD) sagte am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel, man sei noch weit davon entfernt. Die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzolle auf Stahl- und Aluminiumimporte sollen am Freitag in Kraft treten. Die EU bemüht sich darum, davon ausgenommen zu werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier führt derzeit Gespräche in Washington, wo heute auch EU-Handelskommissarin Malmström erwartet wird.



Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Theurer rief die Bundeskanzlerin auf, den Handelsstreit mit den USA zur Chefsache zu machen. Er sagte dem SWR-Hörfunk, Merkel müsse selbst zum Telefonhörer greifen, um die US-Strafzölle in letzter Minute abzuwenden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.