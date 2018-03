Bundeswirtschaftsminister Altmaier reist heute zu Gesprächen über die Handelspolitik in die USA.

Bei seinem Antrittsbesuch in Washington will Altmaier mit Vertretern der Regierung über die Strafzölle auf Stahl und Aluminium sprechen, die Präsident Trump angeordnet hat. Sie liegen bei 25 Prozent für Stahl und zehn Prozent für Aluminium und sollen am kommenden Freitag in Kraft treten.



In dem Streit wollen Deutschland und China im Rahmen der G-20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer eine Lösung finden. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Merkel und der chinesische Präsident Xi Jinping gestern in einem Telefonat. Finanzminister Scholz nimmt an dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten heute und morgen in Buenos Aires teil.

