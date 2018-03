Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Theurer hat Bundeskanzlerin Merkel aufgerufen, den Handelsstreit mit den USA zur Chefsache zu machen.

Er sagte dem SWR-Hörfunk, die Bundeskanzlerin müsse selbst zum Telefonhörer greifen, um die US-Strafzölle in letzter Minute abzuwenden. Die von Präsident Trump verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium sollen am Freitag in Kraft treten. Die EU bemüht sich, davon ausgenommen zu werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier führt derzeit Gespräche in Washington, wo heute auch EU-Handelskommissarin Malmström erwartet wird.

