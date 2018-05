Die chinesische Regierung hat für neue Handelsgespräche mit den USA eine harte Verhandlungsführung angekündigt.

Das Handelsministerium in Peking erklärte, China wolle keine zusätzlichen Spannungen. Man werde aber für seine Interessen kämpfen und sei auf jeglichen Ausgang der Gespräche vorbereitet. Vizeregierungschef Liu He betonte, der Konflikt müsse in gegenseitigem Respekt ausgetragen werden. Die Gespräche in Washington sind auf zwei Tage angesetzt. China ist von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium betroffen und hat Gegenmaßnahmen angekündigt.



Wie in der Nacht bekannt wurde, will auch Japan mit eigenen Strafzöllen auf US-Produkte reagieren. Der japanische Sender NHK meldet, eine Mitteilung an die Welthandelsorganisation sehe Zölle in Höhe von gut 400 Millionen Dollar vor. Ein Regierungssprecher betonte jedoch, es sei noch keine Entscheidung gefallen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.