Aus Sorge vor einem Handelskrieg haben die Finanzminister der Eurogruppe US-Präsident Trump vor Protektionismus gewarnt.

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Altmaier betonte bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel, ein freier und offener Welthandel sei die beste Situation für Bürger und Verbraucher. Er werde dem Thema nach seinem Amtsantritt als Wirtschaftsminister diese Woche "hohe Priorität einräumen". Sein französischer Kollege Le Maire erklärte, in einem Handelskrieg gäbe es nur Verlierer.



Trump hatte in der vergangenen Woche hohe Einfuhrzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. Kanada und Mexiko nahm er davon vorübergehend aus, nicht aber die EU. Am Wochenende hatte Trump erklärt, die USA würden von der Europäischen Union wirtschaftlich ausgenutzt. Er droht an, die Zölle auf Autos aus der EU zu erhöhen. Konkret nannte Trump die deutschen Marken Mercedes Benz und BMW.



US-Handelsminister Wilbur Ross soll nach Trumps Willen Gespräche mit der Europäischen Union über die Zollpolitik führen.