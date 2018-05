Die USA und China haben sich in ihren Verhandlungen zur Beilegung eines Handelsstreits offenbar angenähert.

Wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, gibt es in mehreren Punkten eine Einigung. In anderen Fragen sehe man noch weiteren Beratungsbedarf. Beide Seiten seien aber gewillt, den Disput im Dialog zu lösen. Zuvor hatte US-Finanzminister Mnuchin in Peking gesagt, die Gespräche seien sehr gut verlaufen. Laut Zeitungsberichten verlangt die US-Regierung unter anderem, dass China seinen Handelsüberschuss mit den USA bis 2020 um 200 Milliarden Dollar abbaut.



Der Konflikt zwischen beiden Ländern hatte sich verschärft, nachdem die USA vor kurzem zunächst Zölle auf Stahl und Aluminium aus China verhängten und mit einer Ausweitung auf andere Bereiche drohten.

