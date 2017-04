China ist einem Zeitungsbericht zufolge bereit, den USA in den Handelsbeziehungen entgegenzukommen.

Die Volksrepublik werde US-Präsident Trump bessere Möglichkeiten für Investitionen in den Finanzsektor anbieten, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Außerdem werde erwogen, das Verbot für Fleischimporte aus den USA aufzuheben.



Nach amerikanischer Darstellung hatten sich Trump und Chinas Präsident Xi Jinping bei ihrem jüngsten Treffen in Florida auf umfassende Handelsgespräche verständigt. Ziel sei dabei eine Stärkung amerikanischer Exporte und eine Verringerung des US-Handelsdefizits mit der Volksrepublik.