Im Handelsstreit mit den USA hat Russland Strafzölle auf Importe aus den USA angekündigt.

Wirtschaftsminister Oreschkin sagte in Moskau, die neuen Abgaben sollten in Kürze gelten. Betroffen seien aber nur Waren, für die es ein russisches Alternativprodukt gebe. Beispiele nannte er nicht.



Russland reagiert damit auf Schutzzölle, die die US-Regierung im März auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren, unter anderem aus Russland, verhängt haben. Die EU-Staaten hatten bereits in der vergangenen Woche Vergeltungszölle auf US-Waren auf den Weg gebracht.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.