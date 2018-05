Im Handelsstreit erweitern die USA die Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe auch auf die Staaten der Europäischen Union.

US-Handelsminister Ross teilte soeben in Washington mit, diese würden ab morgen in Kraft treten. Auch Kanada und Mexiko sind betroffen. Die Europäische Union war vorläufig von den Strafzöllen von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium befreit worden.



Bundeskanzlerin Merkel sagte nach einem Gespräch mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Costa, US-Strafzölle seien nicht vereinbar mit den Regeln der Welthandelsorganisation. Die Europäische Union werde klug, entschieden und gemeinsam antworten, sagte sie in Lissabon.

