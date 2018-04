Im Handelskonflikt schickt US-Präsident Trump seinen Finanzminister Mnuchin zu Gesprächen nach China.

Mnuchin werde bereits "in einigen Tagen" zu Verhandlungen in die Volksrepublik aufbrechen, sagte Trump während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Staatschef Macron in Washington. Er halte eine Einigung für denkbar. Auch Mnuchin selbst zeigte sich zuversichtlich, dass beide Seiten einen Handelskrieg vermeiden könnten. Aus China hieß es dazu, man begrüße mögliche Gespräche mit der US-Regierung. Washington und Peking hatten sich zuletzt gegenseitig mit Strafzöllen in mehrstelliger Milliardenhöhe überzogen.



Trump hatte als erster Zölle eingeführt. Als Argument für seine protektionistische Politik führt er das US-Handelsdefizit mit China an. Der Konflikt schürte Sorgen vor Verwerfungen in der Weltwirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.