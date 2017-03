Die ukrainische Regierung blockiert den Transport sämtlicher Güter in die Rebellengebiete im Osten des Landes.

Der Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Turtschinow, sagte in Kiew, der Frachtverkehr per Bahn und Lastwagen sei vorübergehend ausgesetzt. Damit reagiert die Regierung auf die Besetzung ukrainischer Unternehmen in den Städten Donezk und Luhansk, die als Hochburgen der Separatisten gelten. Nach Angaben von Präsident Poroschenko werden nur Hilfskonvois der UNO und des Roten Kreuzes durchgelassen.