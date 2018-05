Auf der Suche nach einer Lösung im Handelskonflikt mit China ist eine US-Delegation in Peking eingetroffen.

Ihr gehören unter anderen Handelsminister Ross, Finanzminister Mnuchin sowie mehrere Berater von US-Präsident Trump an. Im Rahmen der Gespräche wollen sie mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He zusammenkommen.



Trump kritisiert vor allem das große Handelsdefizit mit China und die verpflichtende Beteiligung einheimischer Firmen bei Geschäften in der Volksrepublik. Er hat deshalb mit Zöllen auf chinesische Produkte in einer Größenordnung von 150 Milliarden Dollar gedroht.

