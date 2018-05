Die US-Regierung hält es für möglich, den Handelsstreit mit der Europäischen Union und weiteren Staaten beizulegen.

Eine Sprecherin von Präsident Trump sagte in Washington, bei den Gesprächen zur Abwendung von Strafzöllen habe es Fortschritte gegeben. Nun habe man noch einmal 30 Tage Zeit und hoffe auf ein Ergebnis, das für alle Seiten passe. Trump hatte gestern entschieden, dass die EU, Kanada und Mexiko bis Ende Mai weiter von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgenommen werden.



Der Präsident des ifo-Instituts, Fuest, warnte vor einer Eskalation des Handelsstreits. Wirklich bedrohlich werde es, wenn mehrere Länder in einen Handelskrieg hineingezogen würden, zum Beispiel China, sagte Fuest dem "Handelsblatt". In diesem Fall wäre der Wohlstand in Deutschland in Gefahr.

