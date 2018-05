Ranghohe Vertreter der USA und Chinas haben ihre Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits fortgesetzt.

Die Delegationen trafen sich in der chinesischen Hauptstadt Peking. US-Finanzminister Mnuchin sagte, es seien sehr gute Gespräche geführt worden. Die USA hätten China eine detaillierte Liste mit Forderungen übergeben. Die chinesische Führung hatte im Vorfeld der Gespräche erklärt, es sei nicht realistisch, alle Probleme in nur einer Verhandlungsrunde zu lösen.



US-Präsident Trump will vor allem das Handelsbilanzdefizit seines Landes mit China reduzieren. Washington wirft China aber auch Verstöße gegen Urheberrechte und Diebstahl von Technologie vor. Der Konflikt zwischen beiden Ländern hatte sich verschärft, nachdem die USA vor kurzem zunächst Zölle auf Stahl und Aluminium aus China verhängten und mit einer Ausweitung auf andere Bereiche drohten.

