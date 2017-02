Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll Mobilfunkgeräte von Asylantragstellern auslesen dürfen. Dieser Plan ist einige Wochen alt, jetzt findet er sich in einem Gesetzentwurf, über den die Bundesregierung noch berät.

Es ist ein Mosaikstein, ein kleines Element in der großen Zahl der Abschieberegelungen, der Verschärfungen, die zeigen sollen, dass die Bundesregierung im Umgang mit den vielen nach Deutschland Gekommenen das Heft in der Hand hat. Unter diesen Verschärfungen sind echte Härten, einige davon sind kritikwürdig. Dass Asylantragsteller ihre Handydaten freigeben sollen, gehört allerdings nicht dazu.

Der Staat hat ein Recht, zu wissen, wen er aufnimmt

Für die neue Befugnis des BAMF spricht die Notwenigkeit. Die Mitarbeiter haben wenige Möglichkeiten, die wahre Identität eines Antragstellers herauszubekommen, wenn der keinen Pass hat. Bei weitem nicht alle, die ohne Papiere kommen, haben sie weggeworfen. Aber so oder so: Der Staat hat ein Recht darauf, zu wissen, wen er aufnimmt.

Die Daten sollen auch helfen, das Herkunftsland seines Inhabers zu klären. Das bleibt bisher oft genug auch nach einigem Aufwand zweifelhaft. Ist jemand etwa im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet aufgewachsen, hilft auch die Expertise des Dolmetschers oft nicht weiter, ähnliches gilt für andere Staaten. So verständlich es ist, dass jemand, der Elend und Ausweglosigkeit entgehen will, viele Mittel nutzt, um in Europa bleiben zu können, so nötig ist es, falsche Angaben zu entlarven.

Kein unproblematischer Eingriff

Natürlich nicht um jeden Preis. Aber der Preis der ausgelesenen Daten ist auf der Skala der Grundrechtseingriffe nicht ganz so groß, wie es erst einmal scheint. Grundrechtlich ist der Vergleichsfall nicht die umstrittene Online-Durchsuchung per Bundestrojaner. Die geschieht heimlich, der Betroffene kann sich kaum schützen. Hier geht es um eine Beschlagnahme mit offenem Visier. Die gibt es auch sonst. Es gibt sogar die von Handy und Computer schon bisher, wenn Ausländerbehörden sich Daten erhoffen, die die Abschiebung erleichtern können.

Unproblematisch ist der Eingriff trotzdem nicht. Außerhalb des Asylzusammenhangs muss bisher teilweise ein Richter mitsprechen. Tatsächlich kann man fragen, ob das nicht auch hier so sein sollte. Aber auch nach diesem Entwurf ist nicht zu erwarten, dass jeder Asylsuchende durchleuchtet wird. Und: Bisher soll tatsächlich nur nach Identität und Herkunftsland gesucht werden - die Ministerpräsidenten hatten schon an mehr gedacht. Das wäre auch grundrechtlich problematischer.

Nicht zu viel erwarten

Gleichzeitig wird man sich von dieser Neuerung nicht allzu viel erwarten dürfen. Wer fürchten muss, durch das Telefon entlarvt zu werden, wird es im Zweifel nicht zum BAMF-Termin mitbringen. Die Ausländerbehörden hatten bisher - soweit man weiß - keine durchschlagenden Erfolge mit der Maßnahme.

Auch gegen mehrfache Identitäten, wie sie etwa Anis Amri führte, bringt diese Maßnahme nichts. Sind die Behörden erst einmal so weit, jemanden genauer zu überprüfen, sollte das in Zukunft schon mit dem neuen Flüchtlingsausweis und dem dafür hinterlegten Fingerabdruck gelingen. Dieser Flüchtlingsausweis hat grundsätzliche Weichen gestellt. Diese neue Befugnis wird das nicht tun. Aber das spricht nicht dagegen.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.