Die Polizei ist mit einer permanenten Überwachung des Verkehrs überfordert: Nicht jeder Autofahrer, der das Handy am Ohr hat, ist überführbar. Daher plädieren Behörden dafür, dass während der Fahrt nur noch über Freisprechanlagen telefoniert wird.

Tödliche Unfälle gab es auch bei Fußgängern, die mit gesenktem Blick mit ihrem Handy kommunizieren, trotz Rotlicht auf die Fahrbahn laufen und verunglücken. Daher haben Behörden in Augsburg und Köln Bodenampeln installiert, die in Bürgersteigen integriert sind und Handynutzer durch rotes Blinklicht warnen. Eine technische Lösung des Problems – etwa Einspiegelung von sms-Texten durch die Brille – scheint noch lange nicht in Sicht.