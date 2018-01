Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss einen nach Simbabwe abgeschobenen Asylbewerber zurückholen.

Das Verwaltungsgericht Hannover entschied, dass der Mann bis zum 1. Februar wieder nach Deutschland gebracht werden muss. Ansonsten droht dem Bundesamt ein Zwangsgeld in Höhe von 8.000 Euro.



Die Behörde hatte den Asylantrag des Mannes im vergangenen Mai abgelehnt und ihn in das ostafrikanische Land abgeschoben. Nachdem er weitere Unterlagen für eine politische Verfolgung in seiner Heimat vorgelegt hatte, entschied das Verwaltungsgericht, die Ausweisung rückgängig zu machen. Diese Anordnung habe die Behörde missachtet. (Az. 10 D 12733/17)

