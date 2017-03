Bundeskanzlerin Merkel und Japans Ministerpräsident Abe haben ein Bekenntnis für Freihandel in der Welt abgelegt.

Auf der CEBIT-Messe in Hannover sprachen sich beide am Abend für einen raschen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Japan aus. Beide setzten sich von protektionistischen Tendenzen ab. Zu der Forderung der USA, dass Handel auch "fair" sein müsse, sagte Merkel, dies dürfe keine Entschuldigung für den Aufbau neuer Barrieren sein. - Japan ist Partnerland auf der Cebit.



Merkel mahnte zur Eröffnung der Computermesse, vom digitalen Wandel verunsicherte Menschen nicht zu vernachlässigen. Es gehe um Millionen von Menschen, die zum Teil noch nicht wüssten, was sie erwarte.