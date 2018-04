Mit Aufrufen zu einem freien Welthandel hat die weltgrößte Industrieschau, die Hannover Messe, begonnen.

Bundeskanzlerin Merkel nannte am Abend bei der Eröffnung die Grundsatzeinigung auf ein aktualisertes Handelsabkommen zwischen der EU und Mexiko eine gute Nachricht. Insgesamt sollen europäische Firmen jährlich bis zu 100 Millionen Euro an Zöllen sparen. Präsident Peña Nieto kündigte Maßnahmen an, um sein Land interessanter für Investoren zu machen.



Mexiko ist diesjähriges Partnerland der Hannover Messe. Sie dauert bis Freitag und steht im Zeichen der zunehmenden Vernetzung von Produktionsabläufen. Vertreten sind rund 5000 Aussteller aus aller Welt.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.