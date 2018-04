Der Verein Deutscher Ingenieure hat sich dafür ausgesprochen, die Sorgen vieler Menschen angesichts der Entwicklungen bei der Künstlichen Intelligenz ernst zu nehmen.

VDI-Direktor Appel sagte zum Auftakt der Hannover Messe, es liege in den Händen der Entwickler und der Anwender, ob sich die Ängste in der Bevölkerung vor einem Kontrollverlust durch digitale Technologien bewahrheiteten. Künstliche Intelligenz stecke noch in den Kinderschuhen, sie sei aber der nächste logische Schritt im Rahmen der digitalen Transformation.



Laut einer Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft gehen 69 Prozent der Befragten davon aus, dass durch Künstliche Intelligenz massenhaft Arbeitsplätze wegfallen. Veränderungen durch Roboter und automatisierte Verfahren sind Schlüsselthemen auf der Hannover Messe.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.