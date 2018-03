In Hannover sind tausende Menschen einem kurdischen Aufruf zum Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien gefolgt.

Die Polizei meldet zwei Demonstrationszüge. Die Beamten sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Angaben der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" sind auch Beamte im Einsatz, um türkische Einrichtungen vor möglichen Übergriffen zu schützen. In der vergangenen Woche hatte es in Deutschland mehrere Brandanschläge dieser Art gegeben, bei denen die Polizei von einem politischen Tatmotiv ausgeht. Für den Nachmittag sind in weiteren deutschen Städten - etwa in Hamburg, Köln und Wuppertal - kurdische Proteste angekündigt. Anlass ist das kurdische Neujahrsfest Newroz.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.