Hans-Joachim Hespos "Die Musik wird von den Musikern so langsam verlassen"

In der Musik sei heute vom avantgardistischen Geist der 68er-Jahre nichts mehr übrig, sagte der Komponist Hans-Joachim Hespos im Dlf. Die Musik interessiere gar nicht mehr, andere Dinge wie Geld und Erfolg rückten in den Fokus. "Das ist äußerst schade", so der Querdenker Hespos.

Hans-Joachim Hespos im Gespräch mit Christoph Vratz

