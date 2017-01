Fuest sagte, die Europäer hätten London sehr deutlich gemacht, dass es keine "Rosinenpickerei" bei den bevorstehenden Austrittsverhandlungen geben werde. Daher könne sich die britische Premierministerin Theresa May gar nicht anders positionieren.

Ein harter Brexit - also ein Ausscheiden des Landes aus dem Eu-Binnenmarkt und aus der Zollunion - wäre für beide Seiten schmerzhaft. Fuest betonte, er gehe davon aus, dass Großbritannien zwar stärker darunter zu leiden hätte als die EU. Es sei aber auch kleiner und damit flexibler, sich an die neue Situation anzupassen. Das heißt, London könnte entsprechend reagieren, in dem es etwa das Pfund abwerte, die Steuern senke oder mit den USA ein Freihandelsabkommen schließe, erklärte Fuest.

Der Ifo-Präsident betonte, der künftige US-Präsident Trump habe der Premierministerin in seinem jüngsten Interview den Rücken gestärkt. Trump hatte einen möglichen amerikanisch-britischen Handelspakt angekündigt. Allerdings müsse May sich fragen, wie verlässlich Trump als Partner sei.

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.