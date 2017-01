Wenn die ganze Brexit-Geschichte nicht so bitter wäre, hätte man über Theresa Mays Sinn für historische Symbolik bei ihrer Grundsatzrede schmunzeln können. Die Premierministerin verkündete den Abschied der Briten aus dem EU-Binnenmarkt an eben jenem Ort, an dem die ebenfalls konservative Premierministerin Margret Thatcher 1988 den Beitritt der Briten zu eben jenem Bündnis gefeiert hatte. Unter den prächtigen Kronleuchtern von Lancaster House ließ Theresa May die Brexit-Katze endlich aus dem Sack. Also ein bisschen jedenfalls.

In den sechs Monaten seit dem Votum im Juni hatte es viel Raum für Spekulationen gegeben, wie der Brexit wohl aussehen soll. Und diese Woche sprach May nun zum ersten Mal öffentlich aus, was sie bisher nur angedeutet hatte: Es soll den sogenannten "hard Brexit" geben: Die Briten verlassen den Binnenmarkt, kontrollieren wieder ihre eigenen Grenzen, leben und regieren nach ihren eigenen Regeln. Und es soll darum gehen, ein "truly global Britain" zu schaffen – ein wahrhaft globales Großbritannien.

Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Brüssel

Erlösung für die Brexiteers: May hat das gesagt, was sie sagen musste, um die Brexit-Bande, die ihr den Schlamassel eingebrockt hat, bei Laune zu halten. Gleichzeitig formulierte May, Großbritannien wolle die bestmöglichen Handelsbeziehungen zur EU behalten, bei einigen Exportgütern wie Autos seien Binnenmarkt-ähnliche Regelungen in einem Freihandelsabkommen denkbar. Ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Brüssel: Lasst uns den wirtschaftlichen Schaden, der uns beide unausweichlich treffen wird, doch im gemeinsamen Interesse möglichst gering halten.

Aber genau da geht die britische Rosinenpickerei schon wieder los: Austreten und weiterhin von den Handelsvorteilen profitieren, kann und darf nicht funktionieren. "You can’t have the cake and eat it", lautet das englische Sprichwort für dieses Ansinnen: May kann den Kuchen nicht aufessen und gleichzeitig behalten. Darum ist die EU jetzt am Zug, um deutlich zu machen, dass es nach dem klaren Bekenntnis zum Austritt aus dem Binnenmarkt und der Absage an die Personenfreizügigkeit keinen Kuschelkurs geben wird. Wer sich an der Weiterentwicklung der EU nicht länger aktiv und konstruktiv beteiligen will, darf auch nicht länger von ihren Vorteilen profitieren – das muss ein Warnsignal an andere EU-Staaten sein.

Britische Regierungen haben den politischen Wert der Union wohl ohnehin nie wirklich zu schätzen gewusst. Aber gerade deshalb darf sich die EU nicht zu einem Verein für profitablen Handel degradieren lassen. Im Gegenteil: In Zeiten terroristischer Bedrohung und Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise ist es wichtiger denn je, immer wieder an einen gemeinsamen Tisch gezwungen zu werden, um Auseinandersetzungen zu führen, aber auch Lösungen zu finden. Und Handelserleichterungen sind letztlich ein wichtiger Anreiz, der die EU-Staaten an diesem Tisch hält. Darum muss auch die Europäische Union zu einem "hard Brexit" bereit sein – selbst wenn das für beide Seiten wirtschaftliche Nachteile bedeutet.

Trump prophezeit Zerfall der EU

Der neue US-Präsident Donald Trump ist vom Zerbrechen der EU ja bereits überzeugt, das hat er unverblümt erklärt. Und Trump könnte den Zerfall der EU im Ernstfall sogar mit betreiben. Strafzölle für EU-Importe in die USA? Und im Gegenzug Zollerleichterungen für Freigeister wie die Briten? Bei Trump scheint nichts undenkbar. Theresa May bemühte sich hingegen, die Europäer in ihrer Rede noch mit blumiger Prosa zu umgarnen. Sie schwärmte vom gemeinsamen europäischen Erbe und der engen Verbindung zu Freunden und Alliierten jenseits des Ärmelkanals.

Sonderbar wurde es allerdings, als sie betonte, es liege im britischen Interesse, dass die EU möglichst erfolgreich bleibe. Jemanden im Stich zu lassen und ihm dann noch "das Beste" zu wünschen – das ist zynisch.