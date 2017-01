"Harter Brexit" May nennt Medienberichte "Spekulation"

Spätestens im März 2017 sollen die Verhandlungen für den Brexit beginnen. (picture alliance / Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa)

Die britische Premierministerin May hat dementiert, dass sie diese Woche Pläne für einen kompromisslosen Austritt aus der EU bekanntgeben wird.

Eine Sprecherin Mays bezeichnete Berichte über einen "harten Brexit" als Spekulation. An den asiatischen Börsen hatte das britische Pfund als Reaktion auf die Meldungen an Wert verloren.

Mehrere Zeitungen hatten berichtet, dass die britische Regierung neben dem EU-Binnenmarkt auch die Zollunion und den Europäischen Gerichtshof verlassen wolle. Finanzminister Hammond deutete zudem einen Wechsel des Wirtschaftsmodells an.