Wegen des strengen Winterwetters an der Ostküste der Vereinigten Staaten ist in zehntausenden Haushalten der Strom ausgefallen.

Betroffen sind vor allem Massachusetts und Virginia. In 13 Bundesstaaten wurden die Bewohner von den Behörden offiziell vor der Eiseskälte gewarnt. Laut einem Bericht des Senders NBC sollen im Zuge der Witterung mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Auswirkungen gibt es auch im Flugverkehr. Mindestens 5.000 Verbindungen wurden gestrichen. In vielen Orten fiel der Unterricht an Schulen aus. Fast 500 Mitglieder der Nationalgarde waren im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.