Der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz hat die Hartz-Vier-Äußerungen des designierten Gesundheitsministers Spahn, CDU, zurückgewiesen.

Die Sozialdemokraten hätten andere Vorstellungen und das wisse auch jeder, sagte Scholz den ARD-Tagesthemen. Er glaube, Herr Spahn bedauere ein wenig, was er gesagt habe. Spahn hatte unter anderem mit der Äußerung Kritik auf sich gezogen, mit Hartz Vier habe jeder das, was er zum Leben brauche. Zudem hatte er erklärt, Hartz Vier bedeute nicht Armut, sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. Der stellvertretende SPD-Chef Stegner sagte der "Frankfurter Rundschau", durch solche Aussagen werde der Unterschied zwischen Union und SPD deutlich. Spahn war für seine Worte auch aus der eigenen Partei kritisiert worden.



Auch in unserer Presseschau spielt das Thema heute eine Rolle.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.