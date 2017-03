Der scheidende Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, hat sich für einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt für bestimmte Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen.

Statt Langzeitarbeitslose ohne Qualifikation, die auf dem normalen Jobmarkt keine Chance hätten, in akademische Schulungsprogramme zu schicken, solle für sie ein staatlich subventionierter Arbeitsmarkt geschaffen werden, sagte Weise der "Süddeutschen Zeitung". Man bezahle ihnen Arbeit, statt Hartz IV und Wohnkosten. Das werde nicht viel teurer. Weise betonte, es gebe genug Arbeit etwa in gemeinnützigen Bereichen, in kleinen Lebensgemeinschaften und Vereinen.