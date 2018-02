Auch die US-Schauspielerin Uma Thurman wirft dem Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vor.

Thurman sagte der "New York Times", Weinstein habe sie in einem Hotelzimmer in London bedrängt und begonnen, sich dabei zu entblößen. Der Vorfall soll sich in den Neunziger Jahren abgespielt haben. Weinsteins Anwalt sagte, der Produzent sei verblüfft und betrübt ob der Anschuldigungen und erwäge rechtliche Schritte. Es sei "mysteriös", warum die Schauspielerin 25 Jahre gewartet habe. Weinstein räume einen Annäherungsversuch ein, bestreite aber körperliche Gewalt.



Seit Monaten erheben viele Schauspielerinnen schwere Vorwürfe bis hin zu Vergewaltigung gegen Weinstein. Der Produzent wurde von seiner Firma entlassen und von der Oscar-Akademie ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.