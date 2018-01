Die Neonazi-Gruppe "Kollektiv Nordharz" aus Niedersachsen hat sich aufgelöst.

Das berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf die Internetseite der rechten Gruppe. Der "Störungsmelder" schreibt über die Gruppe, sie orientiere sich im militanten Habitus und in ihrer "revolutionär-antikapitalistischen" Rhetorik am bundesweiten Netzwerk des "Antikapitalistischen Kollektivs", das von verschiedenen Landesämtern für Verfassungsschutz beobachtet wird und das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als "neuer Impuls für die Neonazi-Szene" bewertet wird.



Dem Kollektiv Nordharz gehörten Medienberichten zufolge rund ein Dutzend Neonazis an, die auch für die Organisation des bundesweiten Aufmarschs "Tag der deutschen Zukunft" im Juni 2018 in Goslar verantwortlich waren.



Kurz nach der Auflösung der Gruppe, die es seit Anfang 2017 gab, wurde ein neuer "Großkreisverband Süd-Ost Niedersachsen" der Partei "Die Rechte" gegründet, der laut "Störungsmelder" mindestens zwei Mitglieder des "Kollektivs Nordharz" angehören. Demnach befürchteten diese offenbar ein Verbot der Gruppe und suchten nun den rechtlichen Schutz, den der Parteienstatus biete - auch mit Blick auf den "Tag der deutschen Zukunft". Den bewirbt der neue Partei-Kreisverband auf seiner Facebookseite. "Die Rechte" hatte die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren in Dortmund und Karlsruhe bereits organisiert.

