Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, sieht in der Migration das derzeit wichtigste Thema in Deutschland.

Haseloff sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Wahlerfolge der AfD zeigten auch "Defizite unserer bisherigen Regierungsarbeit". Die Partei sei seit 2015 stark in die Parlamente eingezogen und habe die "gesamte Mathematik in der Demokratie durcheinandergebracht". Das könne einen als Demokraten nicht ruhig lassen. Es gebe aber die Chance, viele Wähler zurückzugewinnen, wenn die Enttäuschung abgearbeitet werde.



Auch die "Bedeutung im positiven Sinne eines Nationalstaates" dürfe in der Europäischen Union durchaus wieder mal diskutiert werden. Auf der anderen Seite gebe es aber auch "No-go-Areas in der politischen Auseinandersetzung". Die AfD wolle "den Stachel reinschieben ins Fleisch und zum Eitern bringen". Da müssten "Demokraten mit der deutschen Geschichte im Rücken schlicht und einfach Kante zeigen".



Haseloff sagte, es werde das gesamte 21. Jahrhundert dauern, "bis das, was an deutscher Schuld im 20. Jahrhundert auf sich geladen wurde, abgearbeitet" sei. Deutschland sei auch mehr als 28 Jahre nach dem Mauerfall noch ein gespaltenes Land. Der 64-Jährige, der in Sachsen-Anhalt mit einer Koalition aus CDU, SPD und Grünen regiert, verwies darauf, dass die Länder und Kommunen in Ostdeutschland pro Einwohner nur etwa halb so viel Steuereinnahmen hätten wie im Westen. Noch immer gebe es große Lohn- und Rentenunterschiede. Haseloff begrüßte aber, dass dies im Koalitionsvertrag nicht "in eine Ost-West-Diskussion mündet", sondern dass es auch um Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land und zwischen strukturschwachen und -starken Regionen gehe.



Der wiedergewählten Bundeskanzlerin Merkel empfahl Haseloff "ein gerüttelt Maß an Gelassenheit". Äußerungen von Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn, die im Widerspruch zu denen der Kanzlerin stehen, seien kein Zeichen von Dissenz, sondern von politischer Meinungsbildung. Häufig hätten auch Journalisten eine Mitschuld, weil sie bewusst provokativ nachfragten. Nach Haseloffs Meinung ist es "im Wesentlichen auch des guten Zusammenspiels" zwischen Merkel und Seehofer geschuldet, dass es jetzt eine Bundesregierung gebe. Ein Horst Seehofer müsse keinen Machtkampf mehr führen. Er sei als Minister "auf einem letzten Höhepunkt angelangt".

