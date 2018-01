Hass im Netz Das ungeliebte Gesetz

Facebook, Twitter & Co. müssen sich seit Anfang Januar an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz halten. Sie sind verpflichtet, eindeutig strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Kritiker befürchten aber nach wie vor, dass die sozialen Netzwerke zu viel löschen und so die Meinungsfreiheit gefährden.

Gudula Geuther im Gespräch mit Antje Allroggen

