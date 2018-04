Facebook hat nach eigener Darstellung im ersten Quartal des Jahres rund 1,9 Millionen extremistische Einträge überprüft und einen Großteil davon gelöscht.

Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Damit habe Facebooks Anti-Terror-Team mehr als doppelt so viele Einträge entfernt wie im Vorquartal. In der Mitteilung definierte der Konzern außerdem den Begriff "Terrorismus". Zuvor war nicht bekannt, nach welchen Kriterien bestimmte Einträge gelöscht werden. Terroristisch ist demnach "jede Nicht-Regierungsorganisation, die vorsätzliche Gewalthandlungen gegen Personen oder Eigentum betreibt, um eine Zivilbevölkerung, eine Regierung oder internationale Organisation einzuschüchtern, um ein politisches, religiöses oder ideologisches Ziel zu erreichen."



Zuletzt hatte die Europäische Union gefordert, Facebook und andere Soziale Medien müssten extremistische Inhalte schneller entfernen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.