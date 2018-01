Bundesjustizminister Maas verteidigt das neue Gesetz gegen Hass im Internet gegen Kritik.

Der SPD-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, Beleidigungen, Mordaufrufe oder Volksverhetzung seien kein Ausdruck der Meinungsfreiheit. Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet Dienste wie Facebook oder Twitter dazu, strafbare Inhalte zu löschen.



Im Zusammenhang mit der Einführung des Gesetzes war über einen Tweet der AfD-Politikerin von Storch diskutiert worden. Nach einem arabischsprachigen Tweet der Kölner Polizei zu Silvester fragte sie, ob die Polizei meine, so "barbarische, muslimische, gruppenvergewaltigende Männerhorden" zu besänftigen. Es gingen viele Anzeigen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gegen sie ein, unter anderem von der Kölner Polizei. Zudem wurde von Storchs Account zeitweise gesperrt - allerdings auch der des Satiremagazins Titanic.



Die AfD-Spitze gab von Storch Rückendeckung. Parteichef Meuthen bezeichnete die Anzeige der Kölner Polizei wegen Volksverhetzung im Deutschlandfunk als "lächerlich". Der Ko-Vorsitzende Gauland erklärte, das "Zensurgesetz" des Justizministers zeige schon am ersten Tag des neuen Jahres "seine freiheitsbeschneidende Wirkung".



Allerdings ist Beatrix von Storch kein Opfer des umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, erläutert Dlf-Hauptstadtkorrespondent Falk Steiner in einem Kommentar: "Nichts an der Volksverhetzungsvorschrift wurde geändert - und schon nach alter Rechtslage wäre ihr Beitrag mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der Betreiber als auch strafrechtlich zu würdigen gewesen."



Kritik an dem neuen Gesetz kam nicht nur aus dem Lager der AfD, auch die Linke hatte das Gesetz kritisiert. So erklärte die Linken-Abgeordnete Sitte bereits Mitte des vergangenen Jahres im Bundestag: Dass Online-Plattformen "im Zweifel auch rechtmäßige Inhalte sozusagen sicherheitshalber löschen, liegt doch auf der Hand".



Markus Beckedahl von netzpolitik.org sagte im Südwestrundfunk, das Gesetz übergebe den Plattformen "die zusätzliche Aufgabe, online Fragen der Meinungsfreiheit zu regulieren". Das müsse aber Aufgabe von Gerichten sein. "Wir sehen schon jetzt, dass immer häufiger Beiträge gemeldet werden, die nicht der eigenen, politischen Meinung entsprechen".

