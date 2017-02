Hasselfeldt Abschiebung von Asyl-Betrügern erleichtern

Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag. (Deutschlandradio / Nils Heider)

CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeldt setzt sich für strengere gesetzliche Regelen gegen Sozialbetrüger unter Asylsuchenden ein.

Ein derart Verurteiler könne nicht "einfach weiter so" am Asylverfahren teilnehmen, sagte Hasselfeldt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Beispiel nannte sie die Verwendung verschiedener Identitäten, um an Sozialleistungen in verschiedenen Bundesländern zu gelangen.



Bislang kann ein Asylverfahren in solchen Fällen in der Regel nur bei Strafen von drei Jahren und mehr beendet werden. Unionsfraktionschef Kauder hat angekündigt, dass CDU und CSU diese Schwelle auf ein Jahr senken wollen.