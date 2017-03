Hasskommentare und Gewaltandrohungen im Internet gegen Frauen haben nach Ansicht der Publizistin Anke Domscheit-Berg eine neue Dimension erreicht.

Domscheit-Berg sagte in der Deutschlandfunk-Sendung "Kultur heute", die Angriffe gegen Frauen im Netz seien widerwärtig und schrankenlos. Das reiche von Gewaltaufrufen bis hin zu Vergewaltigungs- oder Morddrohungen, sehr oft habe das auch eine rassistische Komponente.



Die Publizistin bezeichnete dieses Vorgehen als eine Art Krieg gegen Frauen, die sich öffentlich äußerten. Die Folge sei, dass sich Frauen weniger in die Politik und in die Öffentlichkeit hineinwagten. Das sei eine echte Gefahr für die Meinungsfreiheit und die Demokratie.