Es werde in sozialen Netzwerken "gehetzt und gehasst". Menschen würden diffamiert, kritisierte von Notz. Die Unternehmen hätten sich in den vergangenen Jahren wegen der Kosten davor "gedrückt", Maßnahmen gegen Hasskommentare zu ergreifen. Der Grünen-Politiker monierte, die Große Koalition habe viel zu lange nichts getan. Auch jetzt sei wieder nur eine Ankündigung erfolgt. Diese sei längst überfällig. Aber: "Ich sehe noch kein Gesetz", sagte von Notz. Die Koalition habe sich "jetzt hier in der letzten Kurve" etwas überlegt, während der Wahlkampf schon laufe.

CDU/CSU und SPD müssten schnellstmöglich ein Gesetz auf den Weg bringen, um die Konzerne in die Pflicht zu nehmen, Persönlichkeitsverletzungen zu unterbinden. Ein Unternehmen wie Facebook müsse hier in die Verantwortung genommen werden und effektiv dagegen vorgehen. Sonst werde im Bundestagswahlkampf 2017 das Internet "ein extrem schwieriger Ort für einen normalen demokratischen Diskurs werden". Wenn man sich anschaue, "wie der Kultur- und Debatten-Verfall im Netz die letzten Jahre vorangeschritten ist, haben wir da einfach ein massives Problem", betonte von Notz.