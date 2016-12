Hatte Amri Komplizen? Drei Festnahmen in Tunesien - Ermittlungen auch in Spanien und Italien

Ein Bild aus einem Propagandavideo, in dem angeblich Anis Amri der Terrororganisation IS die Treue schwört. (AP)

Die tunesischen Behörden haben drei Verdächtige mit Kontakten zum mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Amri, festgenommen

Der Zugriff sei bereits gestern erfolgt, teilte das Innenministeriums in Tunis mit. Es handele sich um 18 bis 27 Jahre alte Mitglieder einer Terrorzelle. Darunter sei auch ein Neffe Amris, der den Austausch einschlägiger Nachrichten in einem Messenger-Dienst gestanden habe.So habe er nach dem Willen Amris der Terrormiliz IS die Treue schwören sollen und Geld von ihm erhalten. Auch in Spanien und Italien untersuchen

die Ermittler, ob dort Kontaktleute oder Komplizen leben.



Das Bundeskriminalamt gab bekannt, dass inzwischen alle Todesopfer des Anschlags in Berlin identifiziert sind. Darunter seien sieben Deutsche sowie jeweils eine Person mit polnischer, tschechischer, ukrainischer, italienischer und israelischer Staatsangehörigkeit.