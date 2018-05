Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor mehr als neun Jahren ist nach Erkenntnissen des Hauptgutachters durch einen Baufehler ausgelöst worden.

Das hat der Vorsitzende Richter Greve im derzeit laufenden Strafprozess erklärt. Die jahrelangen Nachforschungen des Gutachters hätten bestätigt, dass ein Loch in einer unterirdischen Wand für den Einsturz ausschlaggebend gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft vertritt die These, dass Bauarbeiter beim Ausbau der geplanten U-Bahn-Haltestelle direkt unter dem Archivgebäude auf einen Gesteinsblock gestoßen seien. Da sie dieses Hindernis nicht entfernt hätten, sei in der Betonwand ein Loch entstanden. Die Baufirmen bestreiten die Vorwürfe und gehen davon aus, dass auch ein sogenannter hydraulischer Grundbruch das Unglück verursacht haben könnte.



Bei dem Einsturz im März 2009 kamen zwei Anwohner kamen ums Leben. Wertvolle Schätze des Kommunalarchivs wurden verschüttet. Der Sachschaden beläuft sich nach offiziellen Angaben auf 1,2 Milliarden Euro.

