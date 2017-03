Das Land Brandenburg steht einer Ablösung des Chefs des neuen Hauptstadtflughafens, Mühlenfeld, zurückhaltend gegenüber.

Regierungssprecher Engels sagte in Potsdam, man könne einem Personalwechsel an der Spitze des BER nur zustimmen, wenn es direkt eine fachlich qualifizierte Nachfolge gebe. Im Vordergrund jeder Lösung müsse eine zügige Inbetriebnahme des Flughafens stehen. - Morgen soll auf einer Sondersitzung des Aufsichtsrats der Flughafen GmbH über die Zukunft Mühlenfelds entschieden werden. Dieser steht in der Kritik, weil er gegen den Willen des Aufsichtsrats den Bauleiter ausgetauscht hat.