In Berlin ist eine für den Abend geplante Pressekonferenz zur Zukunft des Hauptstadtflughafens auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Die Sondersitzung des Aufsichtsrats zur Führungskrise der Betreibergesellschaft dauerte auch in der Nacht weiter an. Vor dem Treffen war gemutmaßt worden, Flughafenchef Mühlenfeld könne seinen Posten verlieren, weil der Bund und das Land Berlin verärgert über seine Personalpolitik seien. Mühlenfeld hatte nach neuen Verzögerungen auf der Baustelle in der vergangenen Woche Bauleiter und Technikchef ausgewechselt.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur könnte nun ein größerer Umbau in der Unternehmensführung bevorstehen.