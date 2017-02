Die Zinsen sind niedrig, der Immobilienbau scheint attraktiv. Das erste Problem ist dann, überhaupt ein geeignetes Grundstück in der selbst gesteckten Preisklasse zu finden. Und dann muss das Haus ja auch noch gebaut werden.

Verzögerungen auf Baustellen sind Alltag

Ein Hausbau dauert mindestens so lange, wie eine Schwangerschaft, sagt ein altes Sprichwort: Neun Monate muss man also vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung des eigenen Hauses einplanen, eher mehr. Und in vielen Fällen wird es dann auch noch eine echt schwere Geburt. Denn nicht alles ist planbar und Verzögerungen gehören zum Alltag auf Deutschlands Baustellen, auch auf den kleinen. Ein Haus komplett schlüsselfertig vom Bauträger zu kaufen, klingt dabei besonders bequem und stressfrei. Raimund Stewen, Architekt und Baubegleiter vom Verband Privater Bauherren, beschreibt die Tücken beim Bauträger-Haus:



"Rechte habe ich eigentlich nicht so viele. Der Bauträger baut das Haus. Und das Recht der Abnahme, das liegt bei mir. Das ist das größte Recht was es in dem Spiel eigentlich gibt."

Den Bauträgern auf die Finger schauen

Sprich: Der Bauherr hat keine Mitspracherechte auf der Baustelle, darf den Handwerkern keine Anweisungen erteilen, keine Zwischen-Abnahmen durchführen. Er kauft also ein bisschen die Katze im Sack. Stewen rät dazu, trotzdem einen unabhängigen Experten zurate zu ziehen, der auch die Baustelle besucht und Dinge protokolliert:



"Wir sehen natürlich mehr als der Laie, der ein Haus kauft. Wir wissen, dass zum Beispiel, wenn man Estrich einbringt und noch Feuchtigkeit auf der Bodenplatte hat, dass dann langfristig im Estrich ein Problem entstehen kann. Das kann ein Bauberater sofort erkennen, aber ein Erwerber sieht das nicht."

Rechtliche Relevanz haben Besuche von unabhängigen Experten nicht, Stewen macht aber immer wieder die Erfahrung, dass Bauträger nur dann solche Einwände wirklich ernst nehmen.

Klare Vorgaben und Kostenschätzungen

Diese Probleme hat der Bauherr beim Architektenmodell nicht. Er hat die Gewalt über alle Bereiche, der Architekt ist sein Pflichtbegleiter bei der Planung und Umsetzung. Aber natürlich gibt es hier andere Tücken. Angelika Proff von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen warnt vor allem vor einem ganz typischen Problem:

"Dass Bauherren Fakten schaffen, bevor sie sich durch einen Architekten beraten. Und ich würde so früh wie möglich einen Architekten mit reinnehmen, der nämlich genau diese Entscheidung auch mit begleitet und berät. Dass man schon früh eine Kostenschätzung hat und weiß, was kommt auf einen zu. Kann ich das finanzieren? Muss ich gegebenenfalls Abstriche machen."

Rechtzeitige Planung schützt vor Ärger

Das fängt mit dem Grundstückskauf an: Eine Hanglage ist anders zu bewerten, als ein ebenerdiges Grundstück, Abstandsflächen müssen eingehalten, manchmal auch ein Bodengutachten gemacht werden.

Wenn das von vorne herein klar ist, können auch die Möglichkeiten besser abgeschätzt werden – und die Kosten. Proff rät hier ohnehin zu strenger Disziplin:



"Viele Risiken bestehen darin, dass sich Bauherren über ihre Bedarfe nicht richtig bewusst sind und dann während des Bauens noch zusätzliche Bedarfe entstehen. Oder dann Materialien ausgewählt werden, die doch um einiges teurer sind."



Proff rät, sich über solche Dinge schon in der Planungsphase Gedanken zu machen. Überhaupt die Zeit: Die Architektin hält nichts davon, diese zu knapp zu kalkulieren. Und auch eine gute Planung kostet nun mal eben viel Zeit.

Wer sich aber schon bei der Planung und vor der Unterschrift von einem guten Architekten oder Baubegleiter unterstützen lässt, für den ist der Hausbau hoffentlich nicht so beschwerlich, sondern ein voller Erfolg.