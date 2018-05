Bundesfinanzminister Scholz hat seinen Haushaltsentwurf gegen Kritik von Unions-Ministern verteidigt.

Für Verteidigung und Entwicklungshilfe seien deutlich mehr Mittel vorgesehen als noch unter seinem Vorgänger Schäuble, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Die Bundesregierung wolle keine neuen Schulden machen und strebe eine sozial gerechte und zukunftsweisende Politik an.



Das Bundeskabinett hatte den Haushaltsentwurf von Scholz, der für das laufende Jahr Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 341 Milliarden Euro vorsieht, am Vormittag verabschiedet. Angenommen wurden auch Eckwerte für die mittelfristige Finanzplanung bis 2022. Diesen stimmten Verteidigungsministerin von der Leyen und Entwicklungsminister Müller nur unter Vorbehalt zu. Beide fordern für die nächsten Jahre mehr Mittel für ihre Ressorts.



Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michelbach nannte Entwurf ein wichtiges Signal für die Zukunftssicherung Deutschlands. Es sei richtig, dass Finanzminister Scholz, SPD, darauf verzichte, neue Schulden zu machen - und höhere Investitionen in den Ausbau der digitalen Infrastruktur, in die Instandsetzung der Verkehrswege und in Bildung und Forschung vorsehe, sagte Michelbach, Mitglied im Finanzausschuss, im Deutschlandfunk. Dies seien alles Bereiche, die Deutschland fit für die Zukunft machten. Der Forderung von Verteidigungsministerin von der Leyen, zwölf Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr zu erhalten, erteilte Michelbach eine Absage. Es gebe momentan andere Prioritäten, sagte der CSU-Politiker.

