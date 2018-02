Verdi-Chef Bsirske hat die künftige Bundesregierung aufgefordert, die strenge Haushaltsdisziplin aufzugeben.

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei dringend notwendig, die Investitionsstaus im Bildungssektor, im Wohnungsbau oder bei der Infrastruktur zu beseitigen. In Zeiten von Negativzinsen an den Anleihemärkten koste es nichts, sich Geld zu beschaffen. Deshalb sei es ökonomisch abwegig, an der "schwarzen Null" festzuhalten, meinte Bisirske. Der als neuer Finanzminister gehandelte SPD-Politiker Scholz hat betont, die neue Bundesregierung werde weiterhin mit ausgeglichenen Haushalten arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.