Zum Abschluss der Haushaltsberatungen hat der Bundestag heute über die Etats Arbeit und Gesundheit beraten.

Bundesarbeitsminister Heil wies in der Debatte Forderungen nach einer stärkeren Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung zurück. Es bleibe bei den im Koalitionsvertrag festgelegten 0,3 Prozentpunkten. Man benötige Rücklagen für schwierigere Zeiten, sagte der SPD-Politiker. Gesundheitsminister Spahn erklärte, eine Anhebung des Beitrags zur Pflegeversicherung sei unverzichtbar. Zusätzliche Angebote kosteten auch Geld, sagte der CDU-Politiker.



Derzeit läuft die Schllussdebatte zum Haushaltsgesetz, bevor es an den Haushaltsausschuss überwiesen wird. SPD-Haushaltsexperte Kahrs betonte noch einmal, der von schwarz-rot vereinbarte Entwurf sei solide finanziert und komme ohne Schulden aus. Der AfD-Politiker Boehringer warf der Bundesregierung vor, trotz der guten Konjunktur keine Steuersenkungen vorzunehmen. Der FDP-Abgeordnete Toncar kritisierte Ungereimtheiten und Widersprüche in der Finanzpolitik der Koalition.



Die abschließenden Beratungen des Bundestags über den Etat für 2018 finden in der ersten Juliwoche statt.

