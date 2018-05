Bundesinnenminister Seehofer hat im Bundestag für eine rasche Einrichtung der geplanten "Anker"-Zentren geworben.

Was im Koalitionsvertrag geregelt sei, müsse nun umgesetzt werden. Sonst werde man auf absehbare Zeit das Land in der EU bleiben, das mehr Flüchtlinge aufnehme als alle anderen Mitgliedsländer zusammen, sagte der CSU-Politiker

in der Haushaltsdebatte. Die Asylverfahren könnten in den Ankerzentren schneller und rechtssicher gemacht werden. Seehofer betonte, bis Ende August könnten erste Piloteinrichtungen in Betrieb gehen. Geplant seien keine großen Lager, sondern überschaubare Einrichtungen. Ohne solche Zentren könnten die Behörden nur in sehr bescheidenem Umfang garantieren, dass Menschen ohne Bleibestatus auch in ihre Heimat zurückkehrten, erklärte der Minister.



Union und SPD hatten den Aufbau von "Anker"-Zentren im Koalitionsvertrag vereinbart. Asylbewerber sollen dort für die gesamte Dauer des Prüfverfahrens untergebracht bleiben. Anker steht für "Ankunft, Entscheidung, Rückführung".



Der AfD-Abgeordnete Curio warf der Bundesregierung vor, zu viel Geld für die Flüchtlingspolitik auszugeben. Dieses Geld fehle dann bei der inneren Sicherheit. Der Linken-Politiker Hahn forderte mehr Mittel für die Integrationsarbeit in den Kommunen, auch jenseits von Sprachkursen. Der Grünen-Politiker von Notz betonte, die Integration könne gelingen, insbesondere durch die Arbeit von ehrenamtlichen Helfern.

